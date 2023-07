Neuruppin (dpa/bb) – Ein Autofahrer ist nahe Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der 42-Jährige kam am Samstag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug zwischen Rägelin und Rossow von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Das Auto fing anschließend an zu brennen. Die Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah löschen. Weitere Ermittlungen laufen.