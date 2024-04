Berlin (dpa/bb) – In einem verkehrsberuhigten Bereich ist ein sieben Jahre alter Junge in Charlottenburg von einem Autofahrer angefahren worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, lief das Kind am Freitagnachmittag hinter einem geparkten Transporter auf die Straße. Ein 32-jähriger Autofahrer sah das zu spät und erfasste den Jungen. Das Kind stürzte, das Hinterrad des Autos rollte den Angaben zufolge über das Bein des Jungen. Der Siebenjährige kam mit einem Beinbruch ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte.