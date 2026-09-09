Berlin (dpa/bb) – Ein Autofahrer hat in Berlin-Wedding einen Rettungswagen im Einsatz behindert und einen Mitarbeiter der Feuerwehr verletzt. Der Mann sei am Nachmittag auf der Seestraße Richtung Müllerstraße einem Rettungswagen mit Blaulicht so dicht hinterhergefahren, dass die Rettungskräfte die Fahrt hätten abbrechen müssen, berichtete die Polizei. Dabei sei der Pkw-Fahrer auch über rote Ampeln gefahren.

Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes stellte sich der Polizei zufolge vor das Auto und alarmierte die Polizei. Der Fahrer habe nach einiger Zeit jedoch nicht mehr warten wollen und sei absichtlich gegen den Mitarbeiter gefahren. Der Feuerwehr-Mitarbeiter kam demnach mit Schmerzen im rechten Knie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.



