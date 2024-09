Berlin (dpa/bb) – Nach dem Brand im Parkhaus der Neukölln Arcaden in Berlin geht die Polizei von Brandstiftung aus. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach das Feuer am Montagabend aus. Zwölf Fahrzeuge wurden von den Flammen beschädigt. Eine Autofahrerin hatte den Brand gemeldet.

Die Feuerwehr löschte mit etwa 90 Einsatzkräften die Flammen bis in den späten Abend hinein. Nach dem Ende der Brandbekämpfung ermittelt nun ein Brandkommissariat wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Die Flammen griffen von einem Auto auf weitere Fahrzeuge über, verletzt wurde niemand.

Während der Löscharbeiten war die Flughafenstraße zwischen Hermannstraße und Karl-Marx-Straße bis etwa 21.40 Uhr gesperrt.