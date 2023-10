Berlin (dpa/bb) – Autobesitzer sind in Berlin im bundesweiten Vergleich dem größten Diebstahlrisiko ausgesetzt. Nahezu jeder vierte Autodiebstahl wurde in der Hauptstadt registriert, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch mitteilte. Insgesamt verschwanden 2022 in Berlin 2924 versicherte Fahrzeuge und damit ein Drittel mehr als noch im Vorjahr.

Der dadurch entstandene Schaden betrug den Angaben zufolge rund 67,1 Millionen Euro und lag damit 41 Prozent höher als im Jahr zuvor. Deutlich geringer war das Risiko eines Autodiebstahls etwa in Bayern und Baden-Württemberg.

Deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr 12.277 kaskoversicherte Autos gestohlen, ein Viertel mehr als 2021. Der Schaden beträgt damit fast 250 Millionen Euro. Besonders beliebt sind nach Angaben des GDV teure SUVs. Wieder zugenommen hat nicht nur der Diebstahl kompletter Fahrzeuge. Nach Zahlen des Versicherungsverbands wurden 2022 auch 15 Prozent mehr Teile aus aufgebrochenen Autos gestohlen als im Vorjahr. Dazu zählten Bordcomputer, Lenkräder oder Airbags.