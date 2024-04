Berlin (dpa/bb) – Eine 41-jährige Autofahrerin ist in Oberschöneweide mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Frau erlitt Kopf-, Arm-, Bein- und Oberkörperverletzungen. Ihr neun Jahre alter Sohn, der ebenfalls im Auto saß, wurde am Rücken verletzt, wie die Polizei in Berlin am Samstag mitteilte. Beide kamen ins Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge stießen Auto und Straßenbahn am Freitagnachmittag zusammen, als die Frau mit ihrem Wagen wenden wollte. Die Tram war laut Polizei in gleicher Richtung links neben ihr gefahren. Der Straßenbahnfahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt.