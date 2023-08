Berlin (dpa/bb) – Eine 25-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall im Berliner Ortsteil Biesdorf am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, saß sie auf dem Rücksitz des Autos eines Fahrdienstes. Der 52-jährige Fahrer prallte in der Cecilienstraße gegen ein geparktes Auto, überschlug sich und landete mit dem Wagen auf dem Dach. Passanten befreiten den Fahrer und die 25-Jährige. Rettungskräfte brachten die junge Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 52-Jährige erlitt Hautabschürfungen. Warum der Fahrer von der Straße abkam, ist bislang noch unklar.