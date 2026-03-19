Berlin (dpa/bb) – Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg ist eine Frau schwer verletzt worden. Sie hatte sich in der Nacht mit ihrem Pkw überschlagen, hieß es von der Feuerwehr. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurden den Angaben nach mindestens zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Vermutlich war der Unfallwagen in die parkenden Fahrzeuge hineingerutscht. Zur genauen Unfallursache gab es zunächst keine Informationen.