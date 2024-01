Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Wittenau hat sich am Dienstagmittag ein Auto überschlagen. Ein Mensch wurde bei dem Unfall in der Oranienburger Straße verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach rückte die Feuerwehr mit 48 Kräften zur Unfallstelle aus. Weiteres war zunächst nicht bekannt. Zunächst hatte die Feuerwehr auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) mitgeteilt, dass mehrere Menschen bei dem Unfall verletzt wurden und korrigierte kurz darauf die Zahl nach unten.