Berlin (dpa/bb) – Beim Überschlag eines Autos in Charlottenburg-Wilmersdorf am Dienstagabend hat einer der drei Menschen im Fahrzeug leichte Verbrennungen durch einen Airbag erlitten. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Schwer verletzt wurde niemand. Der Unfallhergang sei bisher unklar, es sei jedoch kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen. Weitere Angaben zu den Fahrzeuginsassen konnte die Polizei zunächst nicht machen.