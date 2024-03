Niemegk (dpa/bb) – Auf der Bundesautobahn 9 hat sich ein 63 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann sei am Samstagmorgen bei Niemegk (Landkreis Potsdam-Mittelmark) zu schnell auf der regennassen Fahrbahn unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin habe er die Kontrolle über den Wagen verloren, welcher sich schließlich mehrfach überschlagen habe. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Hund, der sich beim Unfall im Auto befand, blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.