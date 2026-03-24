Berlin (dpa/bb) – Ein Fahrer ist in Berlin-Charlottenburg mit seinem Auto aus dem Parkhaus gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das Auto durchschlug am Morgen laut Feuerwehr die Absperrung des Parkhauses und stürzte aus dem zweiten Stock hinunter.

Demnach befreiten Einsatzkräfte den Fahrer aus dem Auto, das auf dem Dach lag. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und ins Krankenhaus transportiert, teilte die Feuerwehr mit. Ein Zeuge des Vorfalls sei durch die Psychosoziale Notfallversorgung betreut worden.





Am Gebäude entfernte die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge noch lose Bauteile, bevor sie die Einsatzstelle an die Polizei übergab. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei und Feuerwehr derzeit unklar.