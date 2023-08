Fürstenberg/Havel (dpa/bb) – Eine Autofahrerin ist beim Zusammenstoß ihres Fahrzeugs mit einem Straßenbaum und einem Telefonmast in Fürstenberg/Havel (Landkreis Oberhavel) schwer verletzt worden. Die 55-Jährige sei am Samstag zwischen den Ortsteilen Steinförde und Großmenow mit dem Auto in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Wagen sei erst mit einem Straßenbaum kollidiert, dann mit einem Telefonmast daneben. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Die Schwerverletzte wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.