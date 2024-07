Gransee (dpa/bb) – Ein 47-jähriger Mann ist mit seinem Auto in Gransee (Landkreis Oberhavel) gegen einen Baum gestoßen und tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam das Auto in der Nacht nach rechts von der Straße ab und prallte gegen den Baum. Der Fahrer erlag seinen Verletzungen demnach noch am Unfallort. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Das Auto wurde sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Straße war nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.