Ludwigsfelde (dpa/bb) – Ein Auto ist in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) auf den Gehweg geschleudert und hat zwei Fußgänger erfasst. Die beiden Passanten sowie die beiden Menschen im Auto kamen am Samstagnachmittag verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Das Auto war demnach in die Kreuzung gefahren, ohne auf die Vorfahrt zu achten. In der Kreuzung stieß es mit einem anderen Wagen zusammen und schleuderte dann auf den Gehweg, wie es hieß. Die beiden Autos wurden laut Polizei abgeschleppt, der Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.



