Berlin (dpa/bb) – Offenbar auf einer Verfolgungsfahrt hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist beinahe im Neuköllner Schifffahrtskanal gelandet. Der 36-Jährige wartete in der Nacht zu Dienstag an der Kreuzung Karl-Marx-Straße Ecke Erkstraße an einer roten Ampel, als ihm ein anderes Auto auf das Heck seines Wagens fuhr, wie die Polizei mitteilte. Als der 36-jährige ausstieg und zu dem Auto ging, soll dieses losgefahren sein.

Der 36-Jährige fuhr dem anderen Wagen hinterher. In der Elbestraße soll er beim Rechtsabbiegen auf das Weigandufer von der Straße abgekommen sein. Der Wagen prallte gegen den Bordstein, durchbrach ein Geländer, fuhr die Uferbefestigung des Kanals herunter und kam an deren Ende kurz vor dem Wasser zum Stehen.

Der Mann wurde laut Polizei zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Laut Zeugen war auch eine Beifahrerin an Bord des Wagens, die jedoch die Flucht ergriffen haben soll. Auch das andere Auto fuhr davon. Der Wagen des 36-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt wegen zwei Verkehrsunfällen, wie es hieß.