Berlin (dpa/bb) – Ein Auto ist in Berlin-Dahlem mit hoher Geschwindigkeit in fünf geparkte Fahrzeuge gerast. Dabei wurde der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Beifahrer wurde ebenfalls verletzt.

Den Fahrer aus dem zertrümmerten Auto zu befreien, gestaltete sich demnach aufwendig. Die Einsatzkräfte forderten Spezialgeräte zum Unfallort in der Clayallee an.

Nach Angaben der Polizei soll sich einer der beiden Männer nach der Bergung gegen ärztliche Behandlung gewehrt haben. Die Beamten begleiteten den Verletzten deshalb ins Krankenhaus. Genauere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. Die Clayallee war am Morgen für die Ermittlungen und Aufräumarbeiten zunächst gesperrt.