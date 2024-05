Cottbus (dpa/bb) – Eine Autofahrerin ist am Dienstagmittag in Cottbus mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Hausfassade gefahren. Da zunächst nicht klar war, wie schwer die 37-Jährige verletzt wurde, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, wie die Polizei mitteilte. Benötigt wurde der Hubschrauber demnach jedoch nicht. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Weshalb die Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn abkam und gegen das Gebäude fuhr, war zunächst nicht klar.