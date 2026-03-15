Bernau (dpa/bb) – Ein Autofahrer ist nach dem Zusammenprall seines Fahrzeugs mit einem Reisebus im Bernauer Ortsteil Schönow (Landkreis Barnim) ums Leben gekommen. Der 50-Jährige sei aus bisher unbekannter Ursache am späten Samstagabend nach links von der Straße abgekommen und mit dem Auto auf den Bus geprallt, teilte die Polizei mit.

Der Mann sei mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, sagte ein Sprecher. Rettungskräfte konnten den Fahrer zunächst erfolgreich reanimieren. Der 50-Jährige wurde ins Klinikum nach Berlin-Buch gebracht. Dort erlag er aber nach Angaben der Polizei seinen schweren Verletzungen.



