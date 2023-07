Müncheberg (dpa/bb) – Bei einem Autounfall bei Müncheberg im Landkreis Märkisch Oderland sind der 18-jährige Fahrer und drei Mitfahrer im Alter von 12, 14 und 17 Jahren schwer verletzt worden. Der 18-Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache im Ortsteil Trebnitz mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 17-jähriger Mitfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Berlin geflogen. Die anderen Begleiter im Alter von 12 und 14 Jahren sowie der Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Wieso der 18-Jährige am späten Montagabend die Kontrolle über das Auto verloren hatte, war zunächst unklar.