Babels/Schweinrich (dpa/bb) – Ein 67-jähriger Autofahrer prallte im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gegen einen Baum. Der Fahrer des Wagens und sein 15-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall am Sonntagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Laut den Beamten war der Fahrer in Richtung Schweinrich unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache habe der 67-Jährige die Kontrolle über den Wagen verloren, der daraufhin mit einem Baum kollidierte. Er und der jugendliche Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei 15 000 Euro.