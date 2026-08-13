Templin (dpa/bb) – Ein 19 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Templin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache am Mittwochabend mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Demnach wurde er in dem Wrack eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten den 19-Jährigen aus dem Fahrzeug. Der Unfallort auf der Strecke zwischen Lychen und Templin im Landkreis Uckermark war den Angaben zufolge für kurze Zeit gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt.