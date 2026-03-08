Tauche (dpa/bb) – Ein 14 Jahre alter Junge ist bei einem Autounfall in der Nähe von Beeskow ums Leben gekommen. Der 38 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall zwischen Giesendorf und Kossenblatt im Landkreis Oder-Spree schwer verletzt. Er war aus ungeklärter Ursache am späten Samstagabend mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Der Junge starb noch an der Unfallstelle. Der Mann kam in eine Klinik in Bad Saarow, wo die Ärzte um sein Leben kämpfen. Nähere Angaben zu den beiden Opfern machte die Polizei nicht.



