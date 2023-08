Oranienburg (dpa/bb) – Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der B96 nahe der Abfahrt Oranienburg-Süd (Landkreis Oberhavel) verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet ein 84-Jähriger am Mittwochmittag mit seinem Auto wegen gesundheitlicher Probleme zunächst ins Schleudern. Daraufhin touchierte er ein weiteres Auto und prallte dann gegen die Leitplanke. Der Fahrer sowie die 82-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt, Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 63-jährige Fahrer des beteiligten Autos erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen und wurde vor Ort versorgt.

Wegen des Unfalls wurde die Abfahrt zeitweise gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.