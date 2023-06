Grabow (dpa/mv) – Bei einem Aufprall seines Wagens gegen den Anhänger eines Lastwagen-Gespanns ist ein Autofahrer auf der A14 bei Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Der Mann wurde am Donnerstagmorgen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagenfahrer sei unverletzt geblieben. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme sei die A14 zwischen Groß Warnow (Brandenburg) und Grabow in Richtung Wismar für etwa zwei Stunden voll gesperrt gewesen. Due Unfallursache sei noch unklar.