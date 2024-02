Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Bei den Protesten von Landwirten und anderer Demonstranten in Frankfurt (Oder) hat ein Autofahrer am Montag versucht, durch die Blockade zu gelangen und einen Versammlungsteilnehmer auf der Motorhaube mitgenommen. Die Polizei habe eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Montag. Das Fahrzeug aus Richtung Polen habe trotz der Straßenblockade nicht anhalten wollen und versucht, sich «durchzudrücken». Dabei sei ein Versammlungsteilnehmer auf der Motorhaube des Wagens gelandet und noch ein bis zwei Meter so mitgefahren, so der Sprecher. Die Polizei schritt ein. Sie habe dem Autofahrer Handfesseln angelegt bis er sich wieder beruhigt habe, sagte der Sprecher. Insgesamt nahm die Polizei während der Versammlung an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) am Montag drei Anzeigen auf.

Am Sonntagabend bis etwa Montagmittag blockierten einige Traktoren, Transporter und andere Fahrzeuge auf deutscher Seite die Stadtbrücke in Frankfurt (Oder). Vor allem aber sorgte eine Protestaktion polnischer Bauern auf der Autobahn 12 für Verkehrsbehinderungen und Umleitungen. Die Verkehrslage sei insgesamt aber entspannt gewesen, hieß es von der Polizei. Größere Staus seien ausgeblieben.