Oberkrämer (dpa/bb) – Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist nahe Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) bei einem Unfall gestorben. In der Nacht auf Samstag kam der 22-Jährige laut Polizei mit seinem Auto aus noch ungeklärten Gründen im Bereich einer Kurve von der Perwenitzer Chaussee ab. Daraufhin durchbrach das Fahrzeug eine Leitplanke und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Der Mann starb noch am Unfallort.