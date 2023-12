Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Westend hat in der Nacht zu Donnerstag ein Auto gebrannt. Zwei weitere Autos und eine Hausfassade wurden durch die Flammen auf einem Mieterparkplatz in der Gotha-Allee beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Ein Brandkommissariat der Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Laut ersten Erkenntnissen hörten Anwohner einen lauten Knall und sahen wenig später den in Flammen stehenden Kleinwagen. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte ein Übergreifen der Flammen jedoch nicht verhindern, wie es hieß.