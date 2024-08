Berlin (dpa/bb) – Ein unbekannter Brandstifter hat in Berlin-Wedding Flüssigkeit über ein Auto geschüttet und dieses anschließend angezündet. Ein Zeuge beobachtete die Tat in der Straße Nordufer in der Nacht und verständigte Polizei und Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Demnach flüchtete die Person zu Fuß. Das Feuer beschädigte den Wagen, zwei E-Roller und ein weiteres Auto. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.