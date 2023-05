Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Moabit ist in der Nacht zu Dienstag ein Auto angezündet worden. Zwei daneben geparkte Wagen wurden beschädigt. Ein vorbeifahrender Autofahrer sah in der Spenerstraße, Ecke Alt-Moabit die Flammen und rief die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat der Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.