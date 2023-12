Berlin (dpa/bb) – Auf einem Parkplatz in Berlin-Marzahn ist am frühen Montagmorgen ein Auto mutmaßlich angezündet worden. Das Feuer ging auf zwei weitere Autos über, die ebenfalls beschädigt wurden, wie die Polizei berichtete. Demnach bemerkte ein Anwohner in der Landsberger Allee von seinem Balkon aus den brennenden Wagen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.