Berlin (dpa/bb) – Eine Radfahrerin ist in Berlin-Marzahn von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 48-jährige Autofahrerin fuhr am Montagnachmittag auf der Rhinstraße in Richtung Landsberger Allee, wie die Polizei mitteilte. Beim Abbiegen in eine Nebenstraße fuhr sie demnach mit dem Auto gegen den hinteren Teil des Fahrrads der 60-Jährigen, die auf dem Radweg hinter einem Lkw in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die 60-Jährige sei daraufhin gestürzt und habe sich am Oberkörper verletzt, hieß es weiter. Rettungskräfte brachten die Radfahrerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.