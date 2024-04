Kolkwitz (dpa/bb) – Bei einem Verkehrsunfall in Kolkwitz (Spree-Neiße) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben verlor ein Autofahrer am Samstag die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die vier Insassen wurden den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Polizei hatte am Samstag zunächst von zwei Schwer- und zwei Leichtverletzten berichtet.

Anwohner hatten den Unfall in der Hänchener Straße akustisch wahrgenommen und sofort Erste Hilfe geleistet, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.