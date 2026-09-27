Gielsdorf (dpa/bb) – Auf einer Straße in Richtung Gielsdorf ist es zu einem Autounfall mit vier Verletzten gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein Auto am Samstagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gefahren. Dort prallte es mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Die zwei Insassen des entgegenkommenden Autos wurden eingeklemmt. Während sie aus dem Auto befreit wurden, seien sie allerdings ansprechbar gewesen. Laut Polizei seien zwei Rettungshubschrauber und Rettungswagen zum Einsatz gekommen. Die verletzten Insassen beider Fahrzeuge wurden in umliegende Krankenhäuser geflogen. Es lägen aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen vor, hieß es weiter.





Die Fahrbahn war aufgrund der Bergungsmaßnahmen nach etwa zwei Stunden gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.