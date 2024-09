Berlin (dpa/bb) – Zwei Kinder und ein Mann sind in Berlin-Reinickendorf leicht verletzt worden, als ihr Auto gegen Pfeiler an einem Hauseingang prallte. Sie kamen nach dem Unfall in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Der Mann sei mit dem Auto über den Gehweg in einen Hauseingang gefahren und gegen die Pfeiler gekracht, die einen Balkon über dem Eingang stützen.

Diese seien schwer beschädigt worden, sagte der Sprecher. Wegen Einsturzgefahr brachte die Feuerwehr zwei Stahlrohrstützen an. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten im Gebäude bleiben. Weitere Details waren zunächst unklar.