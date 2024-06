Berlin (dpa/bb) – Ein offensichtlich betrunkener Autofahrer hat in Berlin-Wedding die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen drei geparkte Autos gekracht. Der Wagen des 45-Jährigen überschlug sich nach dem Zusammenstoß in der Nacht zum Montag in der Damarastraße, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto blieb danach auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 45-Jährigen in eine Klinik. Dort wurde festgestellt, dass er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit und Gefährdung des Straßenverkehrs.