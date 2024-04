Tempelfelde (dpa/bb) – Ein achtjähriger Junge ist in Tempelfelde (Kreis Barnim) nordöstlich von Berlin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge stieg am Donnerstag aus einem Linienbus aus und wollte vor dem Bus die Straße überqueren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zum selben Zeitpunkt habe ein 79 Jahre alter Autofahrer den Bus überholt und das Kind mit seinem Wagen erfasst. Der Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Berlin, wo er stationär behandelt wurde. Zur konkreten Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.