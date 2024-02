Hennigsdorf (dpa/bb) – Eine Frau und zwei Mitfahrer haben sich auf der Autobahn 111 bei Hennigsdorf kurz vor einem Brand ihres Autos noch retten können. Die 45-jährige Fahrerin sei am Samstag in Richtung Berlin gefahren, als sie zwischen den Anschlussstellen Hennigsdorf und Stolpe einen Brand roch und Rauch aus dem Motor kommen sah, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau sei dann gleich auf den Seitenstreifen gefahren, habe das Auto dort abgestellt und es mit zwei erwachsenen Mitfahrern verlassen.

Kurz darauf seien Flammen aus dem Fahrzeug geschlagen, sagte eine Polizeisprecherin. Das Auto brannte danach komplett aus. Der Rauch führte zu Sichtbehinderungen auf der A 111. Die Fahrbahn Richtung Berlin wurde vorübergehend gesperrt. Das Auto wurde abgeschleppt.