Hoppegarten (dpa/bb) – Parigi mit Tomas Roman im Sattel hat das Hauptereignis beim Renntag der Wirtschaft auf der Galopprennbahn Hoppegarten gewonnen. Der 13,10-Außenseiter verwies im mit 11.500 Euro dotierten Preis der Sonepar Deutschland Geopolitic mit Martin Seidl und Velatu (Michael Cadeddu) auf die Plätze. Die mit 3,60 notierte Favoritin Bavarian Princess, die kürzlich erst eindrucksvoll in Hannover gewonnen hatte, belegte in dem Ausgleichsrennen der Gruppe II über 1.600 Meter den vierten Rang.

Beim siebten und vorletzten Renntag der Saison stand der regionale Charakter im Mittelpunkt. Von den 50 Startern in den sechs Rennen stammten allein zehn Reiter aus Hoppegarten, 34 Jockeys aus dem Umland. Abseits der Rennstrecke sorgte ein großes Familienfest für weitere Abwechslung. Am 3. Oktober steigt in diesem Jahr der letzte Renntag in Hoppegarten mit dem Renntag der Deutschen Einheit.