Berlin (dpa/bb) – Im Berliner Bezirk Neukölln ist es in der Nacht zu Mittwoch zu Ausschreitungen gekommen. Es hätten Barrikaden, E-Scooter und ein Kinderspielplatz gebrannt, teilte die Berliner Feuerwehr auf «X», ehemals «Twitter», mit. Zudem hätten Menschen Gegenstände auf der Sonnenallee angezündet, teilte die Berliner Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr seien mit Pyrotechnik angegriffen und beschossen, die Polizei in der Stresemannstraße mit Steinen beworfen worden. Zwei Polizeikräfte wurden von der Feuerwehr, die mit 40 Kräften vor Ort war, rettungsdienstlich versorgt.

Zu Hintergründen, Tätern und Motiven machten das Lagezentrum der Berliner Polizei und die Feuerwehr in der Nacht auf Nachfrage keine Angaben. Wegen des Aufrufs zu einer nicht angemeldeten Pro-Palästina-Demonstration war die Polizei bereits am Dienstagabend auch in Neukölln im Einsatz. «Im Bereich Sonnenallee und Pannierstraße wurde durch teilweise vermummte Personen mehrfach Pyro gezündet», teilte die Polizei auf «X» mit.

Seit dem massiven Angriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel am Samstag vorvergangener Woche gibt es in Berlin immer wieder pro-palästinensische Kundgebungen.