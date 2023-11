Berlin (dpa/bb) – Einen Monat nach Ausschreitungen bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin-Neukölln kommt es am Mittwoch (12.30 Uhr) zu einem ersten Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten. Angeklagt ist ein 25-Jähriger. Der Italiener soll sich am 18. Oktober in einer Gruppe von Demonstranten befunden haben, die antisemitische und israelfeindliche Parolen skandierten sowie Steine und Flaschen auf Polizisten warfen. Die Anklage lautet unter anderem auf schweren Landfriedensbruch, versuchte gefährliche Körperverletzung sowie tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Entscheidung in einem sogenannten beschleunigten Verfahren beantragt.

Nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober gibt es in Berlin täglich Kundgebungen und Demonstrationen, insbesondere von der propalästinensischen Community. Immer wieder kommt es dabei auch zu Gewalttätigkeiten.

Bei der Berliner Staatsanwaltschaft sind nach Angaben einer Sprecherin bislang 27 Verfahren im Zusammenhang mit dem verschärften Nahostkonflikt anhängig (Stand: 14. November). Mehr als die Hälfte (15) richte sich gegen unbekannte Täter. Die anderen Verfahren seien noch bei der Polizei, wo sie der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz bearbeitet. Dort seien nach dessen Angaben bislang 1254 Fälle (Stand: 13. November) registriert. Darunter seien 350 Gewalttaten, wozu auch Widerstandstaten gegen Polizisten bei Demonstrationen zählen, sowie 408 Sachbeschädigungen, etwa gemalte oder gesprühte Parolen.

Bei der Verfolgung der Straftaten will die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben verstärkt die Möglichkeit eines beschleunigten Verfahrens prüfen. Die Strukturen dafür hatte die Behörde vor allem im Zusammenhang mit den Aktionen von Klimademonstranten geschaffen.