Berlin (dpa) – Wegen der mutmaßlichen Beteiligungen an Ausschreitungen in einem Fanblock von Schalke 04 nach einem Spiel gegen Hertha BSC ist ein 29-jähriger Mann aus Hessen angeklagt worden. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem Schalke-Fan gefährliche Körperverletzung, Angriff auf Polizisten und Landfriedensbruch vor, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Nach dem Bundesligaspiel im Oktober 2022 brach im Stadion eine Schlägerei zwischen Schalke-Fans aus. Als Polizisten eingriffen, wurden sie von Fans angegriffen, geschlagen und getreten. Ein Polizist stürzte eine Treppe herunter und wurde dort von mehreren Männern gegen den Kopf geschlagen und getreten. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Weitere Beamten erlitten leichte Verletzungen.

Ob der jetzt angeklagte Mann selbst bei diesem und einem weiteren Angriff unmittelbar beteiligt war, sei nicht festgestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. «Er soll aber dabei beobachtet worden sein, wie er aus der Menschenmenge heraus in Verletzungsabsicht zusammen mit anderen einen Polizeibeamten getreten und geschubst haben soll.» Die Polizei fahndet auch noch nach einigen weiteren Schalke-Fans, die sich beteiligten.