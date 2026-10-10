Berlin (dpa/bb) – Ein 67 Jahre alter Geschäftsinhaber ist in Berlin-Kreuzberg wiederholt von Jugendlichen angegriffen worden. Der auf einen Rollstuhl angewiesene Mann wurde beleidigt, mit Pfefferspray besprüht und geschlagen, wie die Polizei mitteilte. Hintergrund waren demnach Aushänge gegen Judenhass in den Schaufenstern seines Geschäfts.

Den Angaben zufolge griffen etwa sechs Jugendliche den Mann erstmals am 7. Oktober in seinem Geschäft in der Falckensteinstraße an. Am Abend darauf kamen erneut bis zu sechs Jugendliche und besprühten ihn mit Pfefferspray. Als der Mann um Hilfe rief, flüchteten sie zunächst. Kurz darauf kehrten die Tatverdächtigen zurück. Sie besprühten ihn erneut mit Pfefferspray und schlugen ihn. Der Mann klagte anschließend über Schmerzen im Gesicht.





Am Freitagabend beobachteten Zeugen, wie bis zu acht Jugendliche auf E-Scootern vor dem Geschäft anhielten. Sie schlugen und traten gegen die Eingangstür und beschädigten sie.

Die Aushänge im Schaufenster bezogen sich nach Polizeiangaben auf den Angriff der Terrororganisation Hamas vom 7. Oktober 2023. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Beleidigung und der Sachbeschädigung.