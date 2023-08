Berlin (dpa/bb) – Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anzeige gegen einen 20-Jährigen erhoben, der mit einem falschen Dating-Profil Männer zu Sex-Treffen gelockt haben soll, um sie dort auszurauben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in drei Fällen gemeinschaftliche, besonders schwere räuberische Erpressung vor, in einem Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, wie sie am Montag mitteilte.

Die Fälle sollen sich zwischen dem 19. Dezember 2022 und dem 13. Februar dieses Jahres ereignet haben. Der heute 20-Jährige soll drei falsche Dating-Profile angelegt haben, in denen er sich als junge Frauen ausgab, die angeblich gegen Geld zu sexuellen Dienstleistungen bereit gewesen wären. Kamen die Kunden dann zum vereinbarten Treffpunkt nach Alt-Hohenschönhausen, sollen sie auf den 20-Jährigen und seinen Mittäter getroffen sein. Die beiden sollen die Männer dort – ausgestattet mit Messern, Baseball- und Hockeyschlägern und anderen Schlagwerkzeugen – bedrängt haben, bis sie ihr Bargeld und ihre Mobiltelefone abgaben. «Insgesamt sollen die Männer so 950 Euro und ein Mobiltelefone erlangt haben», teilte die Staatsanwaltschaft mit.