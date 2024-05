Berlin (dpa/bb) – Ein Mann hat einen anderen Mann bei einer Auseinandersetzung im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick mit einem Schlagstock am Kopf verletzt. Der Streit habe am Mittwochabend in der Alfred-Randt-Straße in einem Hausflur zunächst verbal begonnen, anschließend sei die Situation jedoch körperlich eskaliert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 37-jährige Mann habe im weiteren Verlauf mit einem Schlagstock mehrmals auf den Kopf des 36-jährigen Mannes eingeschlagen, sodass dieser im Anschluss ins Krankenhaus gebracht und stationär behandelt werden musste. Auch der 37-Jährige wurde im Krankenhaus kurzzeitig behandelt.

Die Polizei ermittle nun wegen Körperverletzung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.