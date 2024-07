Berlin (dpa/bb) – Seit der Einführung der generalisierten Pflegeausbildung vor vier Jahren hat nun der erste Absolventen-Jahrgang die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. In Brandenburg wurden 661 und in Berlin 1.097 Menschen zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann ausgebildet. Das geht aus einer Pressemitteilung des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg hervor.

Mit dem 2020 in Kraft getretenen Pflegeberufegesetz wurden die drei bisherigen Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen Ausbildungsberuf zusammengeführt.

Über 40 Prozent haben Abschlussprüfung nicht bestanden

In beiden Ländern schloss etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler die Ausbildung laut Amt erfolgreich ab: in Brandenburg 51,7 Prozent und in Berlin 51,9 Prozent. 43,4 Prozent in Brandenburg sowie 41,5 Prozent in Berlin durchliefen die Ausbildung vollständig, bestanden jedoch die Abschlussprüfung nicht. 4,9 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Brandenburg und 6,6 Prozent in Berlin brachen die Ausbildung ab, wie es hieß.

In Brandenburg gibt es 43 und in Berlin 50 staatlich anerkannte Ausbildungsstätten, an denen Fachberufe des Gesundheitswesens ausgebildet werden. Die dreijährige generalisierte Pflegeausbildung ist den Angaben zufolge seit ihrer Einführung im Jahr 2020 in der gesamten Metropolregion der am stärksten besetzte Ausbildungsberuf an den Schulen des Gesundheitswesens. Von den insgesamt 6.003 Auszubildenden in Brandenburg und 10.355 Auszubildenden in Berlin strebten 10.174 Schülerinnen und Schüler den Abschluss zur Pflegefachkraft an, wie es hieß.

Schüleranzahl gestiegen, Anzahl der Lehrkräfte stagniert

Während die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Ausbildungsstätten des Gesundheitswesens im laufenden Schuljahr 2023/24 im Vergleich zum Schuljahr 2019/20 in Brandenburg um 9,1 und in Berlin um 61,8 Prozent anstieg, stagnierte die Anzahl der Lehrkräfte im gleichen Zeitraum. In Brandenburg sank die Anzahl der Lehrkräfte um 5,2 Prozent und in Berlin um 3,1 Prozent.

Insgesamt wurden an den Ausbildungsstätten des Gesundheitswesens in der Metropolregion im Jahr 2022 15.443 Schülerinnen und Schüler von 2.572 Lehrkräften unterrichtet. Im aktuellen Schuljahr 23/24 unterrichten 2.452 Lehrkräfte 16.358 Auszubildende.