Berlin (dpa/bb) – Weil alle Aufzüge in der Berliner Amerika-Gedenkbibliothek ausgefallen sind, kann das Ausleihen von Büchern derzeit länger dauern. «Der massive Sanierungsstau des Gebäudes führt immer häufiger zu technischen Problemen», teilte die Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) mit. Derzeit könnten Medien nur verzögert bereitgestellt werden, hieß es.

Für die geänderten Abläufe wird nun auch mehr Platz benötigt, weshalb der kleinere der beiden Lesesäle – der Salon – vorübergehend geschlossen wird. Auch die Artothek, über die man Kunstwerke leihen kann, und die Zeitschriftenabteilung stehen vorerst nicht zur Verfügung.





«Das muss endlich ein Ende haben»

Die Mitarbeitenden leisteten seit Jahren Schadensbegrenzung, teilte Bibliotheksdirektor Jonas Fansa mit. «Sie stellen Eimer auf, wenn es reinregnet, verteilen Ohrstöpsel wegen Baulärm, trocknen Bücher und tragen jetzt Medien vier Stockwerke rauf und runter. Das muss endlich ein Ende haben.»

Für die sanierungsbedürftige ZLB, die bisher an zwei Standorten untergebracht ist, wird seit Jahren ein neuer Standort gesucht. Verhandelt wird über einen Umzug in das Galeria-Kaufhaus am Alexanderplatz. «Diese Chance muss jetzt von der Politik genutzt werden, sonst riskiert Berlin eine dauerhafte Schließung seiner Zentralbibliothek», forderte Fansa.