Berlin (dpa) – Brenden Aaronson will sich trotz Startschwierigkeiten bei Union Berlin durchsetzen und schließt eine Winterrückkehr zu Leeds United aus. «Ich habe meinem Berater gesagt, ‚ich bin hier und ich will hier sein‘. Ich mag die Jungs und den Club, darauf bin ich fokussiert», sagte der 23 Jahre alte Offensivspieler des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch. Zuletzt hatte es Gerüchte über ein Interesse des deutschen Trainers Daniel Farke beim englischen Zweitligisten gegeben. Aaronson war im Sommer nach dem Abstieg aus der Premier League von Leeds an die Eisernen ausgeliehen worden.

Im Testspiel am vergangenen Samstag gegen Arminia Bielefeld (2:0) hatte Aaronson nach langer Durststrecke ein Tor erzielt. Ein Pflichtspieltor war ihm in insgesamt 19 Einsätzen in der Bundesliga und der Champions League sowie dem DFB-Pokal nicht gelungen – trotz vieler guter Möglichkeiten. «Für mich ist es eine große Motivation, endlich getroffen zu haben», sagte der US-Nationalspieler. «Ich hatte viele Chancen, Tore zu schießen und habe es nicht zu Ende gebracht», merkte er selbstkritisch an.

Für den Bundesliga-Abstiegskampf sieht Aaronson die Eisernen gut gerüstet. «Ich bin kein Weissager, aber wir haben die Qualität», sagte er. Union startet als Tabellen-15. mit drei Auswärtsspielen beim SC Freiburg (13.1.), Mainz 05 (19.1.) und dem FC Bayern München (24.1.) ins Fußball-Jahr. Die Weihnachtspause habe gut getan, merkte Aaronson an. Mit seinem Vater und seinem Bruder Paxton, der bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, habe er in der Heimat trainiert.