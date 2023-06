Székesfehérvár (dpa) – Die Footballer der Berlin Thunder haben in der European League einen Auftaktsieg geschafft. Mit 36:3 (14:3) siegte die Berliner am Samstag bei den Székesfehérvár Enthrones. Der Liga-Neuling aus Ungarn war chancenlos.

Per Bus war das Team von Head Coach Johny Schmuck über Tschechien und die Slowakei nach Ungarn gereist. Auch wenn sich die Mannschaft einen Tag vor dem Spiel auf den Weg machte, waren die Reisestrapazen noch spürbar. Am Ende war der Sieg für Thunder aber ungefährdet. Mit dem Erfolg untermauerten die Haupstadt-Footballer ihre Ambitionen, in diesem Jahr in der European League of Football ganz vorne mitspielen zu wollen.