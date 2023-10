Berlin (dpa/bb) – Wegen des Aufrufs zu einer nicht angemeldeten Pro-Palästina-Demonstration war die Polizei am Dienstagabend in Neukölln im Einsatz. «Im Bereich Sonnenallee und Pannierstraße wurde durch teilweise vermummte Personen mehrfach Pyro gezündet», teilte die Polizei Berlin auf X, ehemals Twitter, mit. Nach Angaben des Lagezentrums der Polizei gab es im Internet einen Aufruf zur Teilnahme an einer Demonstration, die aber nicht angemeldet gewesen sei.

Die Polizei sei in Neukölln mit starken Kräften im Einsatz, hieß es am frühen Abend. Zu Zwischenfällen oder Festnahmen machte das Lagezentrum noch keine Angaben. Nach Beobachtung eines dpa-Reporters hatten sich in der Sonnenallee insbesondere zahlreiche junge Männer versammelt. Mehrfach seien Böller zu hören gewesen.

Am Samstagabend war es in Neukölln nach einem Verbot pro-palästinensischer Versammlungen zu Konflikten junger Leute mit der Polizei gekommen. Dabei waren immer wieder kleine Gruppen zusammengekommen und hatten Slogans wie «Free Palestine» gerufen. Die Polizei schritt dagegen ein und setzte einige Personen zeitweise fest.

Seit dem massiven Angriff der islamistischen Terrorgruppe Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel am Samstag vergangener Woche gibt es in Berlin immer wieder propalästinensische Versammlungen.